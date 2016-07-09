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مدير هئية تنشيط السياحة بشرم الشيخ: نسبة الإشغال ثالث أيام العيد 49.5%

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مدير هئية تنشيط السياحة بشرم الشيخ: نسبة الإشغال ثالث أيام العيد 49.5% مدير هئية تنشيط السياحة بشرم الشيخ: نسبة الإشغال ثالث أيام العيد 49.5%
قال إسلام نبيل مدير إدارة هئية تنشيط السياحة بشرم الشيخ فى تصريح خاص اليوم السابع ، إن مدنية شرم الشيخ تشهد انتعاشة سياحية بمذاق مصرى خليجى أوكرانى تراوحت نسبة الأشغال ما بين 13%‏ إلى 16%‏ حسب أعداد وصول السائحين من الجنسيات التالية. ما قبل عيد الفطر أوكرانيا، سعودية، أردن، إيطاليا، تركيا، كويت، لبنان، جورجيا، كازخستان، جورجيا أثناء أول يوم من عيد الفطر كما وصلت نسبة الإشغال إلى 21?‏ أثناء ثانى يوم من عيد الفطر وصلت نسبة الإشغال إلى 32?‏ أثناء ثالث يوم من عيد الفطر وصلت نسبة الأشغال إلى 49,5?‏.

وأضاف إسلام شهدت شرم الشيخ أثناء أيام عيد الفطر العديد من الحفلات التي يحييها نجوم مصريين وعرب وأجانب فى أماكن مختلفة وجدير بالذكر أنه بجانب ما ذكرنا من جنسيات متوافدة سالفا فقد توافد أعداد كبيرة منذ بداية أيام العيد من عرب إسرائيل وعراقيين على جميع منتجعات المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد رئيس هئية تنشيط السياحة ما بعد عيد الفطر من المتوقع أن تستمر نسبة الإشغال بشكل نسبى اعتمادا على السياحة الداخلية والعربية لامتداد الإجازة الصيفية.

وقال إسلام رسالة هامة يجب على كل مصرى أثناء زيارته لأى مدينة سياحية مصرية أن يدرك أنه سفير لمصر أمام ما يوجد من جنسيات العالم وأن أخلاقياتك وسلوكيات تعكس الصورة التى تكون عليها بلدك والتى ينقلها السائحون الأجانب من حولك إلى بلدانهم عن بلدك مصر، فأى صورة توريد أن تظهر بلدك عليها أمام العالم؟! حافظ على سلوك النظافة أينما كنت - إياك والتحرش الجنسى أينما كنت - حافظ على الآداب المتبعة فى الأماكن العامة - حافظ على نظافة الشاطئ - حافظ على نظافة حمام السباحة بالفندق والآداب المتبعة - حافظ على الهدوء أثناء تناول الوجبات بمطعم الفندق - حافظ على السلوكيات الأخلاقية بشكل عام بما يعكس صورة طيبة عنك وعن بلدك فأنت سفير لمصر أمام العالم.
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>- بالصور.. وصول النجم ديفيد فانديتا شرم الشيخ لإحياء حفل ثالث أيام العيد

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