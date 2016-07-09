ننشر مواعيد وأماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة للكليات الفنية والرياضية

- كليات التربية الرياضية.

- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان دمياط – بنها – بنى سويف )

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مواعيد وأماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، مؤكدة أنه على الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2016، الراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى وهذه الكليات هى:-

يقوم مكتب التنسيق سنويا بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها حيث يتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة و فروع المكتب بالمحافظات المختلفة.

وقررت وزارة التعليم العالى، أن يتم إجراء هذه الاختبارات بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة، وقبل إعلان نتيجتها، وذلك حتى يتيسر إعلان نتائج هذه الاختبارات فى وقت مناسب، وفقا لما قرره المجلس الأعلى للجامعات بأن يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطـاق توزيعهم الجغرافى ( أ ) ولا يسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا التوزيع حيث لن يعتد بأى نتيجة قدرات يؤديها الطالب بأى كلية أخرى غير التى تقع فى إطار التوزيع الجغرافى.

• بالنسبة للكليات التى تقبل الطلاب بنظام التوزيع الإقليمى فلن يعتد بأى نتيجة قدرات يؤديها الطالب بأى كلية أخرى غير التى تقع فى إطار التوزيع الإقليمي.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة، لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

• تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .

• يتم استخراج بطاقات هذه الاختبارات لجميع الطلاب (بنين وبنات) نظام "قديم وحديث" من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية للراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات، من أماكن استخراجها الموضحة فيما بعد وذلك فى المواعيد الموضحة بالجدول المرفق.



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