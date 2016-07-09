بعد الانتهاء من رمضان والعيد.. تعرف على 6 طرق لتعزيز نشاطك وحيويتك

بعد الانتهاء من شهر رمضان وإجازة العيد، قد يشعر الكثير من الأشخاص بالكسل والخمول وعدم القدرة على فعل أى شىء، ويرجع ذلك إلى الصيام لعدد طويل من الوقت وتغيرات نمط الحياة.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" طرق لزيادة النشاط واستعادة حيوية الجسم، وتتضمن الآتى:

1-شرب شاى الأعشاب بانتظام فهو منشط للجسم ويساعد على تجديد الطاقة، كما يجب الإقلاع عن شرب الكافيين ومشروبات الطاقة والأطعمة الحلوة، لأنه قد يعطى لك الشعور بالطاقة، لكن لفترة قصيرة فقط وليس على المدى الطويل ويوجد لها آثار جانبية.

>2-نم جيدا: إذا كنت لا تحصل على عدد الساعات اليومية للنوم، فإن ذلك سوف يؤدى إلى الشعور بالتعب طوال اليوم، وللتغلب على ذلك يجب الذهاب إلى النوم والاستيقاظ كل يوم فى نفس الميعاد، فهذا وسيلة رائعة لزيادة النشاط والحيوية .

>3-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: لأن النشاط البدنى خاصة المشى يساعد على زيادة مستويات الطاقة ويرفع من المزاج، كما أن تناول وجبة فطور صحية يوميا تساعد على الشعور بالنشاط طوال اليوم وتجعل المزاج جيد .

>4-تجنب تناول الأطعمة التى تزيد من نسبة السكر فى الدم مثل الخبز الأبيض والبطاطس والمشروبات الغازية، لأنه ينتج عنها ارتفاع مستوى السكر فى الدم وزيادة الطاقة فى الجسم ولكن بعد بعض الوقت ينتج عنها الشعور بالتعب وتجنبها يساعد من الحفاظ على مستوى السكر فى الدم بشكل متوازن.

>5-شرب لترين من الماء بانتظام، فإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فإن ذلك قد يؤدى إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

>6-فحص وظائف الغدة الدرقية بشكل منتظم والتحقق من أنك لا تعانى من فقر الدم.

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