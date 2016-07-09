تشكيل #في_القمة – خالد الغندور لـ في الجول ' ثورة تبديلات في الأهلي '

ما هو التشكيل الأنسب للأهلي في القمة المقبلة؟ سؤال وجهه FilGoal.com لنجوم الكرة المصرية ويجيب عنه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق.

وتحدث الغندور لـFilGoal.com قائلا:"سأقوم بعمل العديد من التبديلات بالطبع على التشكيل الذي خاض لقاء الاتحاد السكندري الأخير".

وأضاف"حسام عاشور سيعود للتشكيل ليجاور حسام غالي في وسط الملعب".

وأكمل"وأمامهما سيعود رمضان صبحي ووليد سليمان ليشكلا باقي خط الوسط مع مؤمن زكريا".

وأتم"وأخيرا سأعيد جون أنطوي أيضا لقيادة هجوم الأهلي".

وتشكيل الأهلي في رأي خالد الغندور سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: صبري رحيل- رامي ربيعة- أحمد حجازي- أحمد فتحي

في الوسط: حسام غالي حسام عاشور- وليد سليمان- رمضان صبحي- مؤمن زكريا

في الهجوم: جون أنطوي

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