تشكيل #في_القمة – الغندور لـ في الجول ' كهربا بديلا وعودة إبراهيم عبد الخالق '

ما هو التشكيل الأنسب للزمالك في القمة المقبلة؟ سؤال وجهه FilGoal.com لنجوم الكرة المصرية ويجيب عنه خالد الغندور لاعب الفريق الأبيض السابق.

وتحدث لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com قائلا:"أولا سأختار جلوس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد البدلاء ليكون ورقة رابحة بجوار مصطفى فتحي".

وأضاف"سأدفع بأحمد توفيق في الناحية اليمنى بعد إصابة حازم إمام، على أن يجاور إبراهيم عبد الخالق كل من معروف يوسف وطارق حامد في وسط الملعب".

وأتم"وأمامهم سيتواجد محمد إبراهيم وأيمن حفني".

وتشكيل الزمالك في رأي خالد الغندور سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: حمادة طلبة- محمد كوفي- علي جبر- أحمد توفيق

في الوسط: طارق حامد- معروف يوسف- إبراهيم عبد الخالق- محمد إبراهيم- أيمن حفني

في الهجوم: باسم مرسي

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