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تخلف ١٨ راكب فى رحلة " الإماراتية" المتجهة لأمريكا بسبب التوقيت الصيفى

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تخلف ١٨ راكب فى رحلة " الإماراتية" المتجهة لأمريكا بسبب التوقيت الصيفى تخلف ١٨ راكب فى رحلة " الإماراتية" المتجهة لأمريكا بسبب التوقيت الصيفى
تقدم ١٨ راكب على متن رحلة الخطوط الإماراتية رقم ٩٢٦ المتجهة إلى دبى ومنها للولايات المتحدة الأمريكية، بشكوى لمكتب الشركة بالقاهرة وذلك بعدما تخلفوا عن الطائرة بسبب اقلاعها مبكرا عن موعدها المقرر، مستخدمين التوقيت الصيفى والذى تم إلغاؤه من المصرية.

وأكد الركاب، أن الموعد المسجل على تذكرة الطائرة هو ٢:٢٥ من صباح يوم السبت، فى حين أغلقت أبوابها فى تمام ١:١٠ وأقلعت قبل موعدها المقرر .

وأشار الركاب، إلى أنهم توجهوا لمكتب الشركة فى القاهرة للاستفسار عن سبب الأزمة، وقالوا لهم أن النظام الخاص بالشركة عدل المواعيد طبقا للتوقيت الصيفى، ولم يتم تعديله وفق قرار الحكومة المصرية.
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مصر 365

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