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المترو يعلن عودة الخطوط الثلاثة للعمل حتى "الواحدة صباحا" ابتداء من اليوم

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المترو يعلن عودة الخطوط الثلاثة للعمل حتى "الواحدة صباحا" ابتداء من اليوم المترو يعلن عودة الخطوط الثلاثة للعمل حتى "الواحدة صباحا" ابتداء من اليوم
أعلن المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، عودة خطوط المترو الثلاثة للعمل حتى الساعة الواحدة صباحا ابتداء من السبت، بحيث يبدأ التشغيل فى الساعة 5.30 صباحا وينتهى الواحدة من صباح اليوم التالى.

وقال العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم العودة للعمل بنظام التشغيل الطبيعى الذى كان معمولا به قبل شهر رمضان الكريم، والذى تنتهى به آخر رحلة فى الخطوط الثلاثة الساعة الواحدة صباحا.


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