معهد إعداد الدعاه بالإسكندرية يستقبل دفعات جديدة غدا

أعلن معهد إعداد الدعاه التابع لمديرية الأوقاف بالإسكندرية، عن بدء استقبال دفعات جديدة فى العام الدراسى الجديد، غدا الأحد، لدراسة علوم الدين وتأهيل الدعاه لمدة عامين من الدراسة.

ويقبل المعهد خريجى الجامعات المصرية ويقوم بتدريس علوم الدين أساتذة من الأزهر لتأهيل الشباب والدعاه لنشر الإسلام الوسطى الحنيف ومكافحة الفكر المتطرف.

ويشترط معهد إعداد الدعاه الحصول على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية (مؤهل عالى وليس متوسط)، وألا يزيد السن عند التقدم عن 50 عاماً، أن يكون مصرى الجنسية، ومن ضمن الشروط أيضًا، أن يتعهد المتقدم بالحضور بما لا يقل عن 75 % من ساعات الدراسة على الأقل، بحيث لا يُمكّن من دخول الامتحان فى أى مادة من لم يحقق هذه النسبة، مع سداد الرسوم المقررة، واجتياز اختبار القبول فى ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم والثقافة العامة.

رسمياً الأوقاف تقصر إعداد الدعاة على 20 مركزاً ثقافية والتقديم فى يوليو

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