أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة مسئولى القسم الهندسى بقرية العنانية بدمياط للنيابة الإدارية

Google+ Print
إحالة مسئولى القسم الهندسى بقرية العنانية بدمياط للنيابة الإدارية إحالة مسئولى القسم الهندسى بقرية العنانية بدمياط للنيابة الإدارية
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مسئولى القسم الهندسى بالوحدة المحلية بالعنانية إلى النيابة الإدارية لإصدارهم موافقات توصيل مرافق لعقارات صادر لها قرارات إزالة.

وكانت قد ورت شكوى للمحافظ من أحد المواطنين ضد العاملين بالقسم الهندسى بالعنانية بشأن قيامهم بإصدار موافقات توصيل مرافق لعقارات ليس لها ملفات بالقسم أو العقارات المخالفة والصادر لها قرارات إزالة وبإحالة الشكوى لإدارة التفتيش المالى والإدارى للفحص وبمراجعة خطابات توصيل المياه والكهرباء بالشركة تبين صحة ما ورد بالشكوى.

وتضمنت مذكرة التفتيش المالى والإدارى أسماء المواطنين الصادر لهم موافقات وأسماء المسئولين عن القسم الهندسى فى عام 2014 وقت صدور الموافقات وبناء على تقرير إدارة الشئون القانونية باعتبار الواقعة من المخالفات الجسيمة التى ينعقد الاختصاص بها للنيابة الإدارية وعليه قرر المحافظ إحالة الموضوع إلى النيابة الإداربة.

- شباب قرية بدمياط يقدمون مبادرة للارتقاء البيئى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365