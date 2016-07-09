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شاب أقصرى يشغل عضوية خيمة التواصل العربى الإسلامى فى زيارة للمغرب

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شاب أقصرى يشغل عضوية خيمة التواصل العربى الإسلامى فى زيارة للمغرب شاب أقصرى يشغل عضوية خيمة التواصل العربى الإسلامى فى زيارة للمغرب
مثل أحد أبناء الأقصر يدعى أحمد رجب الجوايدى، الوفد الشعبى رفيع المستوى للسفر لدولة المغرب بناء على الدعوة الكريمة من العاهل المغربى. الملك محمد الخامس ملك المغرب وذلك لتوطيد الروابط بين القبائل العربية المغربية المصرية.

استمرت الزيارة 5 أيام بين الرباط العاصمة وفاس ومكناس، وتم اختيار الجوايدى كعضوا بخيمة التواصل العربى المنبثقة من القومى للقبائل وأيضا تم تميثل محافظة سيناء والبحر الأحمر.
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