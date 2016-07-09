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مباحث القاهرة تضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد

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مباحث القاهرة تضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد مباحث القاهرة تضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد
تمكن النقيب محمد حلمى معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد م ي " 31 سنة، عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم 60202/7044 لسنة 2014 مدينة نصر أول " مخدرات " ، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

كما نجح النقيب محمد على أبو العطا معاون مباحث قسم شرطة المرج ، من ضبط " محمود س م " 30 سنة، عاطل ، والمحكوم عليه في القضية رقم 11574 / 2628 لسنة 2013 المرج " مخدرات " ، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.
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>مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما 500 قرص مخدر
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