مباحث القاهرة تضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد

تمكن النقيب محمد حلمى معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد م ي " 31 سنة، عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم 60202/7044 لسنة 2014 مدينة نصر أول " مخدرات " ، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما نجح النقيب محمد على أبو العطا معاون مباحث قسم شرطة المرج ، من ضبط " محمود س م " 30 سنة، عاطل ، والمحكوم عليه في القضية رقم 11574 / 2628 لسنة 2013 المرج " مخدرات " ، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.
>مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما 500 قرص مخدر
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كما نجح النقيب محمد على أبو العطا معاون مباحث قسم شرطة المرج ، من ضبط " محمود س م " 30 سنة، عاطل ، والمحكوم عليه في القضية رقم 11574 / 2628 لسنة 2013 المرج " مخدرات " ، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.
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>مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما 500 قرص مخدر
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