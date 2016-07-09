مباحث القاهرة تضبط عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد

تمكن النقيب محمد حلمى معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد م ي " 31 سنة، عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم 60202/7044 لسنة 2014 مدينة نصر أول " مخدرات " ، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

كما نجح النقيب محمد على أبو العطا معاون مباحث قسم شرطة المرج ، من ضبط " محمود س م " 30 سنة، عاطل ، والمحكوم عليه في القضية رقم 11574 / 2628 لسنة 2013 المرج " مخدرات " ، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما 500 قرص مخدر

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