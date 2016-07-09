تنفيذ 330 حكما وضبط 63 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 330 حكمًا متنوعًا منها 218 حكمًا جزئيًا، و67 حكم غرامات، 26 حكم سايرة و9 أحكام مخالفات و3 أحكام جنائية و7 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 63 متهمًا هاربا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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- تنفيذ 328 حكما وضبط 65 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية