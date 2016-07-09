أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تنفيذ 330 حكما وضبط 63 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

Google+ Print
تنفيذ 330 حكما وضبط 63 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 330 حكما وضبط 63 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 330 حكمًا متنوعًا منها 218 حكمًا جزئيًا، و67 حكم غرامات، 26 حكم سايرة و9 أحكام مخالفات و3 أحكام جنائية و7 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 63 متهمًا هاربا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
>


>- تنفيذ 328 حكما وضبط 65 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365