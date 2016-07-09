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اليوم.. نظر دعوى سب وقذف المفكر السياسى أمين المهدى ضد شقيقه

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اليوم.. نظر دعوى سب وقذف المفكر السياسى أمين المهدى ضد شقيقه اليوم.. نظر دعوى سب وقذف المفكر السياسى أمين المهدى ضد شقيقه
تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، دعوى الكاتب والمفكر السياسى أمين المهدى، والتي يتهم فيها شقيقه بسبه وقذفه.

وجاء فى الدعوى أن المدعى أمين محمد المهدى مالك الدار العربية للنشر وكاتب وباحث متخصص فى الصراع العربى الإسرائيلى، وجماعات الإسلام السياسى، وكاتب كذلك فى جريدة الحياة اللندنية، على خلاف مع شقيقه على ملكية شقة مستأجرة لأحد الأشخاص، وأنه فوجئ بشقيقه يحرر محضر له وللمستأجر.

وأشارت الدعوى إلى أن شقيقه أدلى بأقواله فى البلاغ وقال عنه "هارب من عدة أحكام قضائية وفى قضايا إرهاب"، وأن الكاتب أمين المهدى لم يستطع الرد نظرا لوجوده خارج فى تلك الفترة، ولذلك يمثل ما قاله شقيقه ما ينطوى على سب وقذف، يهدف من النيل من سمعته والحط من قدره، كما أنه لا أساس لذلك الاتهام من الصحة.

- تأجيل دعوى سب وقذف المفكر السياسى أمين المهدى ضد شقيقه لجلسة 9 يوليو

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مصر 365

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