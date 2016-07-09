مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

لقى شاب مصرعه، عقب وصولة مستشفى بنى سويف العام إثر تلقية طعنة فى الصدر فى مشاجرة نشبت مع أحد جيرانه، بقرية بنى بخيت التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف ، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، بوفاة "محمود رمضان عكاشه" 27 سنة سائق ، ونجل مأذون قرية بنى بخيت التابعة لدائرة مركز بنى سويف عقب وصوله مستشفى بنى سويف العام، اثر تلقية طعنة فى الصدر فى مشاجرة بينة وبين أحد جيرانه، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية بمديرية أمن بنى سويف لقرية بنى بخيت برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، وتم فرد كردون امنى على منزل الطرفين وتم القبض على المتهم.

ودلت التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين الشابين بسبب خلافات الجيرة ، قام على إثرها المتهم بطعن المتوفى .

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