أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

Google+ Print
مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف
لقى شاب مصرعه، عقب وصولة مستشفى بنى سويف العام إثر تلقية طعنة فى الصدر فى مشاجرة نشبت مع أحد جيرانه، بقرية بنى بخيت التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف ، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، بوفاة "محمود رمضان عكاشه" 27 سنة سائق ، ونجل مأذون قرية بنى بخيت التابعة لدائرة مركز بنى سويف عقب وصوله مستشفى بنى سويف العام، اثر تلقية طعنة فى الصدر فى مشاجرة بينة وبين أحد جيرانه، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية بمديرية أمن بنى سويف لقرية بنى بخيت برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، وتم فرد كردون امنى على منزل الطرفين وتم القبض على المتهم.

ودلت التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين الشابين بسبب خلافات الجيرة ، قام على إثرها المتهم بطعن المتوفى .


>- مقتل شخص وإصابة 8 والقبض على 12 فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365