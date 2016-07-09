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زيزو: أتمنى التعاقد مع أيمن حفنى للأهلى و"المعلم" يصلح لقيادة الأحمر

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زيزو: أتمنى التعاقد مع أيمن حفنى للأهلى و"المعلم" يصلح لقيادة الأحمر زيزو: أتمنى التعاقد مع أيمن حفنى للأهلى و"المعلم" يصلح لقيادة الأحمر
أكد عبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلى، أنه يتمنى أن ينضم أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك لصفوف المارد الأحمر، لما يتمتع به اللاعب من مهارة عالية، مؤكداً أن المعلم حسن شحاتة يصلح لقيادة الأهلى، مشيراً إلى أن التوأم حسام وإبراهيم حسن غير مرشحين لقيادة الأهلى.

وأضاف زيزو خلال حواره مع الإعلامى مجدى الجلاد فى برنامجه "لازم نفهم" عبر شاشة "سي بى سى إكسترا" أنه لا يتوقع أن يرحل الهولندى مارتن يول المدير الفنى للأهلى عن قيادة الفريق لتلقيه بعض العروض من الأندية الخليجية، مضيفاً أن عماد متعب مهاجم الفريق أيضاً لن يرحل كما تردد فى الأونة الأخيرة.

تابع زيزو: "قد يكون أبو تريكة أفضل لاعب إنتاجاً، لأن الوقت بتاعه كان قصير جداً، وأنا بقيم اللاعب بحاجتين العطاء، أو القدرات أو الموهبة، وعطاء أبو تريكة كان عالى جداً فى مدة قصيرة، وقد يكون هو الوحيد الذى نجح فى ذلك".

وعن الفرق بين الأهلى والزمالك قال مدير قطاع الكرة بالأهلى: "أن الأهلى أكثر تنظيماً من الزمالك، ولو لم أكن لاعباً فى الأهلى لانضميت للأتحاد السكندرى".

استطرد: "حسام حسن غير مرشح لتولى قيادة النادى الأهلى، وكبر سن مانويل جوزيه ليس السبب فى عدم عودته لتولى زمام القيادة، والرغبة فى التغيير هى الأساس، والأهم من المدرب هى الكيان، ودى أهم سمات الأهلى، وهيديكوتى أفضل مدرب أجنبى عمل فى ، وصالح سليم نموذج لن يتكرر فى الأهلى، وحسن حمدى أضاف كثير جداً للقلعة الحمراء ولكل أندية مصر من خلال وجوده فى مؤسسة الأهرام والمجال الرياضى".

تابع: "أرحب بالعمل الإدارى بجوار الخطيب فى الأهلى، ولكن كل واحد مننا سيكون له فكره، وقد يحدث أن يكون الخطيب رئيساً للأهلى يوماً ما، وأتمنى أن يحدث ذلك لأنه الشخص المناسب لذلك".

وعن رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق، قال زيزو: "موهبة فازة تحتاج إلى الدعم والإرادة القوية لاستغلال الموهبة التى منحها الله له".


>مجدى الجلاد يحاور زيزو ليلة مباراة القمة فى برنامج "لازم نفهم"
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