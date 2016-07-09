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مباحث الإسكندرية تضبط 25 حالة تحرش فى ثالث أيام عيد الفطر

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مباحث الإسكندرية تضبط 25 حالة تحرش فى ثالث أيام عيد الفطر مباحث الإسكندرية تضبط 25 حالة تحرش فى ثالث أيام عيد الفطر
ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على 25 متحرشا. تعرضوا لأنثى فى الطريق العام فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أمام دور السينما وفى المتنزهات والحدائق.

وأعدت مديرية الأمن حمله أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أسفرت 15 قضية اتجار فى المواد المخدرة، و45 قضية إحراز سلاح أبيض .

- القبض على 8 متحرشين ثانى أيام العيد و67 حائزا لسلاح أبيض بالإسكندرية
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