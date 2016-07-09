بالصور .. ركوب الخيل أبرز مظاهر احتفال الأطفال بالعيد بـ"إدفو"

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أجواء الفرحة بعيد الفطر المبارك، وخاصة بين الأطفال الذين لديهم هواية الفروسية ، حيث تعتبر من أبرز مظاهر احتفال الأطفال بالعيد بمدينة إدفو ، شمال محافظة أسوان ركوب الخيل بشارع كورنيش النيل.

وقال عبد الرحمن محمد "طالب"، إنه يحرص كل عام علي قضاء إجازة العيد بركوب الخيل حيث إنها من الألعاب الرياضية المحببة إليه ، و التي يتمني أن تولي وزارة الشباب والرياضة الاهتمام الكافي بها.

وناشد "عبد الرحمن" المسئولين عن الرياضة بتوفير مضمار صغير ببعض مراكز الشباب بإدفو ، مع وجود مدربين وتنظيم مسابقات وبطولات ودورات تدريبية، ورغم حبه للفروسية الا أنهم يمارسونها بأسلوب قد يشكل خطورة علي حياتهم، حيث إن المكان الذي يزاولون فيه هذه الرياضة في أيام العيد هو شارع الكورنيش بمدينة إدفو ، فمن الوارد سقوط أي أحد علي الأسفلت ويصاب فضلا عن أن هذا الشارع تسير فيه السيارات والدراجات النارية فضلا عن حركة المشاة التي يكتظ بها الشارع خلال العيد .

وأكد حمادة عبد الله "طالب"، أن أغلب هذه الخيول هي خيول عربات الحناطير وليست خيول سباق كما يتمني، مؤكدا أنهم خلال أيام العيد يزاولون ركوب الخيل وليس أمامهم إلا هذه المنطقة بكورنيش النيل.



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طفل يركب حصان ابتهاجا بالعيد



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أطفال يقودون حصانا



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خيول يؤجرها أصحابها للأطفال



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أطفال يقودون حصانا



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طفل يركب حصانا ابتهاجا بالعيد



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ركوب الخيل أبرز مظاهر احتفال الأطفال بالعيد بإدفو



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أطفال من هواة الفروسية



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ركوب الخيل أبرز مظاهر احتفال الأطفال بالعيد بإدفو



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ركوب الخيل أبرز مظاهر احتفال الأطفال بالعيد بإدفو



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احتفالات العيد بادفو

غرق فتاة أثناء تنزه أسرتها على النيل فى ثانى أيام العيد بأسوان

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