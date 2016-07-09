اسكتش في الجول - إيفونا.. في وسط ثلاثة

أجمل أهداف القمة يستعرضها FilGoal.com بشكل مختلف.. وتلك الحلقة مع أخر الأهداف الرائعة التي أحرزها الأهلي في مرمى الزمالك. ماليك إيفونا في وسط ثلاثة.

"اسكتش في الجول" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com تخلد الأهداف التي لا ينساها جماهير الكرة المصرية.

وهذا الهدف سجله إيفونا في فوز الأهلي على الزمالك 2-0. شاهد اسكتش FilGoal.com:

* حازم إمام: " لم أتخيل أن إيفونا سيركض بالكرة كل هذا المشوار دون أن يعطله أي أحد. أخذت أنتظر الكرة تخرج لكني وجدتها في النهاية داخل الشبكة. لم أصدق ما حدث".

* محمد بركات: "لم أصدق ما حدث من إيفونا فأطلقت لفظا خارجا".

* عبد العزيز عبد الشافي "زيزو": " الركض كل هذه المسافة والمراوغة وسط 3 مدافعين وهز الشباك بالطبع مهارة عالية جدا، ولكن أيضا دفاع الزمالك جانبه التوفيق”.

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