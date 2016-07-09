المهدي سليمان يُجيب لـ في الجول: هل يوجد مفاوضات مع الأهلي

هل بالفعل دخل الأهلي في مفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمى سموحة؟ سؤال يُجيب عنه الحارس بنفسه مع FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي انتقال محمد الشناوي حارس مرمى نادي بتروجيت إلى صفوفه عقب مباراة الزمالك. (طالع التفاصيل)

وأنهى المهدي سليمان الدوري مع سموحة باحتلال المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري بعدما استغل تعثر المصري بالتعادل أمام غزل المحلة. وخرجت العديد من التقارير لتشير لوجود مفاوضات بين الأهلي والحارس. فما صحة ذلك؟

يُجيب حارس سموحة لـFilGoal.com " لا. لا يوجد أي مفاوضات من الأهلي معي".

وأضاف "مستمر مع سموحة وأتمنى مساعدتهم في كأس الكونفدرالية. مستمر حتى وصول عرضا جادا لسموحة".

وعن تحقيق المركز الثالث، قال المهدي سليمان: "المركز الثالث تكليل لجهودنا طوال الموسم. ما نجحنا في تحقيقه يُعد إنجازا وأتمنى أن نستمر على هذا النهج".

وتطرق حارس سموحة في حديثه عن حسام باولو قائلا: "هو من أفضل المهاجمين في الدوري المصري. هداف مميز ومجتهد وملتزم".

وأتم "أتمنى له التوفيق دائما".