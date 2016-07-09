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زيزو يرد على هل يرحل يول ومتعب.. وأي لاعب يتمنى ضمه من الزمالك

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زيزو يرد على هل يرحل يول ومتعب.. وأي لاعب يتمنى ضمه من الزمالك زيزو يرد على هل يرحل يول ومتعب.. وأي لاعب يتمنى ضمه من الزمالك

حسم عبد العزيز عبد الشافي إمكانية رحيل مارتن يول المدير الفني للأهلي وعماد متعب مهاجم الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال زيزو:"إحساسي أن يول لن يرحل"، وذلك ردا على تلقي المدرب الهولندي عروض من بعض الأندية الخليجية.

وأضاف عبر قناة سي بي سي إكسترا"كذلك متعب لن يترك الفريق عقب نهاية الموسم".

وتطرق مدير قطاع الكرة بالأهلي للحديث عن رمضان صبحي، قائلا:"موهبة فذة، تحتاج للوقت والدعم وحسن إدارتها".

وأشاد أيضا بقائد الفريق حسام غالي، مؤكدا أنه لاعب موهوب ومميز، ولديه عطاء كبير، ولكن كل شخص لديه عيوب.

وعن لاعب الزمالك الذي يتمنى ضمه للأهلي، رد زيزو بلا تردد"أيمن حفني".

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