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باولو يكشف لـ في الجول سر هدفه العالمي ضد الجيش.. ' صلاح أمين '

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باولو يكشف لـ في الجول سر هدفه العالمي ضد الجيش.. ' صلاح أمين ' باولو يكشف لـ في الجول سر هدفه العالمي ضد الجيش.. ' صلاح أمين '

تحدث حسام باولو مهاجم نادي سموحة عن سر هدفه الرائع "على الطائر" في مرمى طلائع الجيش.

سموحة أنهى موسمه في المركز الثالث ليضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية. انتصر على الجيش بهدف على الطائر رائع من أقدام حسام باولو.

ويحتل حسام باولو صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدفا.

وقال باولو لـFilGoal.com عن سر هدفه العالمي: "منذ إحراز صلاح أمين لاعب الإنتاج الحربي لهدفه الرائع في مرمى طلائع الجيش وأتمنى أن أفعل مثله".

وأضاف "من وقتها وأحلم بإحراز هدف بنفس الطريقة. ونجحت في ذلك وحققت ما أريد وفي الوقت القاتل (الجولة الأخيرة من الدوري)".

وواصل "إذا كنت سددت الكرة بدون وضع الطيران لما سكنت الشباك. والحمد لله".

وأتم "كل التحية لحلمي طولان والجهاز الفني والإدارة. أتمنى أن نحقق شيئا جيدا في كأس الكونفدرالية".

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