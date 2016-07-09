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خبر في الجول - تعرف على تفاصيل عرض الأهلي لمعلول ' القريب للغاية '

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خبر في الجول - تعرف على تفاصيل عرض الأهلي لمعلول ' القريب للغاية ' خبر في الجول - تعرف على تفاصيل عرض الأهلي لمعلول ' القريب للغاية '

أصبح علي معلول الظهير والجناح التونسي قاب قوسين أو أكثر من الانضمام بشكل رسمي إلى النادي الأهلي. فما تفاصيل الصفقة؟ هذا ما يُجيب عنه FilGoal.com.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق بدخول علي معلول دائرة اهتمام الأهلي بل وأكد مصدر مسؤول بالنادي أن المصير سيتحدد عقب لقاء القمة أمام الزمالك. (طالع التفاصيل)

قبل أن يتحدث عبد القادر الجلالي وكيل أعمال اللاعب لـFilGoal.com ليؤكد وجود مفاوضات مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

ووصلت المفاوضات بين الأهلي وعلي معلول ووكيله لنسبة نجاح تصل إلى 95% وأصبح بالفعل على مشارف القلعة الحمراء.

الأهلي سيدفع 500 ألف دولار وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الصفاقسي التونسي. إلى جانب مرتب للاعب بقيمة 400:450 ألف في الموسم الواحد حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يصل علي معلول خلال الأيام القليلة المقبلة إلى من أجل توقيع العقود في حالة الاتفاق بشكل نهائي. وسيكون عقد اللاعب مع الأهلي لمدة 4 سنوات.

الأهلي VS فرنسا

علي معلول كان على مشارف الاتفاق لبداية رحلة احتراف في الدوري الفرنسي. وبالفعل دخل وكيل اللاعب في مفاوضات مع نادي تولوز الفرنسي ورين الفرنسي أيضا.

ولكن مع دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع علي معلول، نجح في إقناعه اللاعب وإقناع عبد القادر الجلالي الوكيل بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وبالفعل وافق علي معلول على الانضمام إلى الأهلي.

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