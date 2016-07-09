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هدف #في_القمة – محمد يوسف يختار لـ في الجول ' كعب رائع فتح الطريق '

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هدف #في_القمة – محمد يوسف يختار لـ في الجول ' كعب رائع فتح الطريق ' هدف #في_القمة – محمد يوسف يختار لـ في الجول ' كعب رائع فتح الطريق '

هناك العديد من اللحظات التي لا تنسى في تاريخ القمة وبالطبع أهمها هي الأهداف؟ فما هو أفضلها في رأي نجوم الكرة المصرية.

ويقدم FilGoal.com اختيارات نجوم الكرة المصرية لأفضل أهداف القمة على مدار التاريخ قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل.

وتحدث محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي لـFilGoal.com قائلا:"سأختار هدف محمد أبو تريكة في دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي انتهت بفوزنا 4-2".

وأكمل"تدربنا كثيرا على الكرة وكيفية أن يمهدها اللاعب لزميله القادم من الخلف وهو ما قام به وليد سليمان مع أبو تريكة بتمرير الكرة بالكعب ليضعها الأول بتسديدة قوية في الشباك".

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