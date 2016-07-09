ختام مميز لفعاليات عيد الفطر في قصر الحكم وحي البجيري بالدرعية التاريخية

اختتمت مساء أمس فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام التي نظمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بساحات منطقة قصر الحكم وحي البجيري بالدرعية التاريخية وسط حضور جماهيري كبير من سكان مدينة الرياض وزوارها.

وعبرَ عدد من الزوار عن سعادتهم وبهجتهم بالفعاليات التي شهدتها الاحتفالات هذا العام خاصة الفعاليات الموجهة للأسرة والطفل وأبدوا اعجابهم بخيم الأطفال الأربعة التي تدعم ثقافة الطفل في مجالات عدة تحاكي العديد من المهن، ابتداء بخيمة الطبيب المحتوية على مجسم يظهر أعضاء جسم الإنسان ووظائفها، وأتاحت الخيمة للأطفال ممارسة دور الطبيب بارتداء المعطف الأبيض، واستقبال مرضى افتراضيين في ركن العيادة، إضافة إلى اطلاعهم على أنواع الوجبات الصحية وتحفيزهم للابتعاد عن المأكولات الضارة والمسببة للسمنة، وخيمة الإعلامي الموجهة للأطفال الراغبين بصقل مواهبهم في مجال الإعلام، حيث وفرت مساحة لتقديم نشر الأخبار الافتراضية والتي يتزامن معها تصوير الطفل أثناء إلقائه للنشرة، إلى جانب توعيتهم بآلية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي وطرق الاستفادة منها وتجنب سلبياتها.

وأيضاً خيمة الفنان حيث عايش الأطفال أجواء المرح باكتشافهم طريقة الرسم ثلاثية الأبعاد، والرسم على الوجه، واللعب بالصلصال وتشكيله بطرق إبداعية تنمي قدرات الطفل الفكرية وأخيراً خيمة العالم التي قدمت فعاليات علمية عرضت بأسلوب مبسط.

وأعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بفعاليات ساحة المصمك وخاصة العرضة السعودية التي تفاعل معها الزوّار لما تمثله من عراقة تتصل بهوية المنطقة وتاريخها.

كما شهد ميدان العدل اقبالاً كبيرا على أكشاك الأسر المنتجة التي احتضنها الميدان بواقع 48 أسرة سعوديّة منتجة وحرفيّة، ضمن برامج دعم الكفاءات الوطنيّة .

وشهد حي البجيري بالدرعية التاريخية اقبالا كبيراً من الزوار للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة والمناسبة لكافة شرائح المجتمع، حيث استقطب مسرح الطفل المقام بحديقة المطوية بحي البجيري بالدرعية التاريخية أعداداً كبيرة من الأطفال خلال فعاليات الاحتفال، وتفاعل الأطفال مع ما قدمه المسرح من عروض ترفيهية وتعليمية وتثقيفية للطفل والأسرة.

وقد تنوعت الفقرات التي قدمها المسرح ما بين مسرحيات وعروض ومسابقات متنوعة اجتذبت الأسرة والطفل في آن واحد، كما أبدى زوار المسرح اعجابهم بمسرحية السنافر وعرض البالون الراقص الذي أبهر الحضور، و تفاعلوا مع ما تم تقديمه من مسابقات حركية وثقافية.

كما عايش زوار فعاليات عيد الفطر المبارك بحي البجيري بالدرعية التاريخية أجواء الفن والتراث في آن واحد، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الفنية الموجهة لكافة فئات المجتمع، حيث أتيح لزوار "ممر الفنون" بالحي مشاهدة أعمال الرسم على الألواح الخشبية بما يسمى بـ "الفن الجرافيتي" من قبل عدد من الفنانين والمبدعين.

وفي ساحة البجيري استمتع الزوار بمشاهدة عرض السيرك المصغر وألعاب الخفة والبالون ومهارات كرة القدم، وفعالية بشر من زجاج وغيرها من الفعاليات الشيقة التي لاقت استحسان الحضور.

وشهدت الخيمة الشعبية بالحي اقبالا كبيراً من الزوار للاستماع لمجموعة من أبرز الرواة والمنشدين والشعراء، وسط تفاعل الحضور.

وقد عملت الهيئة جاهدة على تيسير وصول الأسر لمواقع الاحتفالات في كل من منطقة قصر الحكم وحي البجيري بالدرعية التاريخية حيث أتاحت الهيئة خلال أيام الاحتفالات الثلاث عدداً من الأدوات والوسائل لهذا الغرض منها تخصيص حافلات نقل ترددي مجانية ساهمت في سلاسة دخول وخروج الأسر لمواقع الاحتفالات.

برامج ترفيهية ناسبت الأسر

العرضة الشعبية قدمت طيلة أيام العيد

اكشاش الأسر المنتجة لاقت إقبالاً متميزاً

حضور مميز في فعاليات قصر الحكم

من العروض المقدمة بحي البجيري

من الفعاليات المخصصة للطفل

الخيمة الشعبية حظيت كذلك بحضور مميز