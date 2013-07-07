مؤتمر: العلاج الكيماوى يُحسن نتائج سرطان المعدة الخبيث

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة يونسى الكورية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحدث الوسائل العلاجية المستخدمة فى علاج سرطان المعدة المتقدم.

وكشف الباحثون خلال أحد المؤتمرات العلمية العالمية التى عقدت مؤخراً أن العلاج الكيماوى يساهم بشكل كبير فى تحسين النتائج العلاجية لمرضى سرطان المعدة المتقدم، وذلك عن حصولهم على عقار "XELOX"، أحد العلاجات الكيماوية المعروفة.

وأكد الباحثون أن خضوع المرضى للعلاج الكيماوى عقب الانتهاء من العملية الجراحية لإزالة ورم سرطان المعدة الخبيث يساهم بشكل كبير فى الحد من خطر الوفاة الناتجة عن الإصابة بالسرطان بنسبة 34% خلال 5 أعوام من وقت الخضوع للعملية، مقارنة بالمرضى الذين لم يحصلوا على العلاج الكيماوى، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى العالمى الذى عقدته الجمعية الأوربية لعلم الأورام بمدينة برشلونة الأسبانية، وذلك فى الثالث من شهر يوليو الجارى.

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