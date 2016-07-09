التعليم: إعلان تنسيق رياض الأطفال منتصف يوليو و5 سنوات و5 شهور الحد الأدنى

قالت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه سيتم الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة منتصف الشهر الجارى.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأطفال الذين تقدموا للالتحاق ضمن المرحلة الأولى وصل إلى 51 ألف و500 طفل على مستوى الـ"32 إدارة تعليمية، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى 5 سنوات و5 شهور، على أن يتم النزول بالسن فى المرحلة الثانية والتى تبدأ عقب تسكين المرحلة الأولى.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك بعض الأماكن فى مدارس المستقبلات خالية وسيتم تسكينها، لافتة إلى أنه سيتم توفير أكبر عدد من قاعات رياض الأطفال لتسكين أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.

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