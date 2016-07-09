لو عايز تقلل وزنك.. تعرف على 7 نصائح لنظام غذائى صحى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح لنظام غذائى صحى، بغرض إنقاص الوزن الزائد، وتتضمن النصائح الآتى:

1. شرب المياه وغيرها من المشروبات الخالية من السعرات الحرارية يمكن أن تساعد فى إبقاء الجسم رطب وتمنع الإفراط فى تناول الطعام.

>2.ينبغى أن يكون لديك 3 وجبات رئيسية و 3 وجبات خفيفة يوميا، ومن الضرورى تجنب الوجبات السريعة.

>3.تناول الفاكهة الموسمية التى تحتوى على السكريات الطبيعية والألياف، يمكن أن تساعد فى تلبية احتياج الجسم للسكريات، كما أنها تساعد على امتلاء المعدة.

>4. تناول الخبز المصنوع من القمح والشوفان والقمح الكامل والمكرونة، والبطاطا الحلوة والأرز البنى، فجميع هذه الأطعمة مصادر جيدة للطاقة والتغذية.

>5.تجنب تخطى وجبات الطعام الرئيسية، لأن الجسم يتوقف عن تحطيم الدهون ويبدأ فى تحطيم أنسجة العضلات، وبذلك يمنع الجسم من حرق السعرات الحرارية.

>6.استهلاك القليل من الملح، لأنه يخزن فى الجسم فى شكل ماء، وينتج عنه زيادة فى الوزن .

>7. تجنب العمل لساعات طويلة، كالجلوس لساعات طويلة، لأنها تشجع على تراكم الدهون فى الجسم، كما يجب المشى بعد تناول وجبات دسمة وثقيلة.

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نظام غذائى صحى يمد جسمك بالطاقة ويساعد فى التغلب على السمنة

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