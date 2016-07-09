رئيس حكومة كردستان العراق يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركى

تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، مؤكداً على العلاقات المتينة بين تركيا وإقليم كردستان.

وذكرت مصادر كردية مساء الجمعة أن يلدريم هنأ رئيس حكومة كردستان بعيد الفطر المبارك، منوها بحالة الأمن والاستقرار فى الإقليم، فيما هنأ بارزانى باختياره رئيسا لمجلس الوزراء التركى ولحزب "العدالة والتنمية".

وأعرب بارزانى عن حزنه وإدانته للاعتداء الإرهابى الذى استهدف مطار "أتاتورك" فى مدينة إسطنبول التركية مؤخار والذى أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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