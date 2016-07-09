1.3 مليون تحميل لتطبيق شرطة دبي على «آيفون» و«آندرويد»

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية بلغ مليوناً و372 ألفاً، و762 شخصاً، وذلك على أجهزة «آيفون» و«آندرويد»، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها على الهواتف الذكية منذ بداية العام 198 ألفاً و550 معاملة.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن وجود ارتفاع كبير في عدد الأشخاص المُحملين والمستفيدين من الخدمات المقدمة عبر تطبيق شرطة دبي، خاصة بعد تدشين الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، التصميم الجديد لتطبيق شرطة دبي الخاص بهاتف آيفون «iOS»، حيث لاقى التصميم الجديد إعجاب وثناء المستخدمين كونه يتماشى مع توجهات حكومة دبي الذكية في تقديم الخدمات إلى الجمهور بسهولة ويسر شديدين.

وأوضح أن التصميم يُطبق أعلى المعايير العالمية الخاصة بأجهزة الـ «آيفون»، ويعتمد تصنيفات حديثة للخدمات والخصائص يسهل الوصول إليها من قبل المستخدمين، إضافة إلى أن التصميم يوفر خاصية «تخصيص الخدمات المفضلة وترتيبها» بناءً على رغبة المتعامل.

994 ألف تحميل

وبين أن عدد مرات تحميل تطبيق شرطة دبي على الهواتف المحمولة كان قبل تدشين التصميم الجديد 994 ألفاً و442 تحميلاً، عبر النظامين المتبعين في أجهزة «آندرويد» و«آيفون»، لكن العدد ارتفع بشكل كبير بعد تدشين التصميم الجديد الذي يحتوي على شريط زمني خاص بعرض جميع المعاملات التي قام المستخدم بتنفيذها، سواء باستخدام تطبيق شرطة دبي أو في مراكز خدمة العملاء، والتي تم تصنيفها كالآتي: المخالفات المرورية، البلاغات الجنائية، رخص القيادة، المركبات المسجلة، وغيرها.

وأوضح العميد الرزوقي أن التصميم الجديد يحتوي على خدمات جديدة متنوعة منها خدمة «كلنا شرطة» وتتيح للعملاء تقديم بلاغ عن أية مخالفة مرورية ترتكب في إمارة دبي، وخدمة «عين الشرطة» وهي خدمة للتبليغ عن أي نشاط مشبوه بطريقة سهلة من خلال تحديد موقع البلاغ على الخارطة وإضافة المرفقات المطلوبة، وخدمة «وضع القيادة» الذي يقوم بإرسال تنبيهات عن وجود حوادث سير للسائقين، إضافة إلى خاصية خدمة «مركز الشرطة» والتي تُمكن المستخدم من الاطلاع على حالة جميع مراكز الشرطة من حيث عدد المتعاملين المنتظرين، والوقت المتوقع للانتهاء من تقديم الخدمة، وبالتالي إمكانية المستخدم إصدار تذكرة لأي خدمة قبل وصوله لأي مركز.