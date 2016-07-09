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«غلا» تبصر النور بعد شهر من استشهاد والدها عبدالله اليماحي

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«غلا» تبصر النور بعد شهر من استشهاد والدها عبدالله اليماحي «غلا» تبصر النور بعد شهر من استشهاد والدها عبدالله اليماحي

أبصرت غلا اليماحي ابنة شهيد الوطن الملازم أول طيار عبدالله محمد اليماحي النور صباح أمس بعد شهر من استشهاد والدها في حادثة سقوط طائرة عسكرية خلال أدائه واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل» ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقال محمد اليماحي والد الشهيد عبدالله: في صباح ثالث أيام عيد الفطر، رزقنا ولله الحمد بالإبنة الوحيدة لشهيدنا عبدالله، فقد كان رحمه الله ينتظر ولادتها بفارغ الصبر، وكان يعلم أنها أنثى، وظل يردد دائماً رغبته في تسميتها باسم «غلا»، وها هي في صباح يوم الجمعة بتمام الساعة السادسة والنصف أبصرت «غلا» النور للحياة، جعلها الله من مواليد السعادة والخير لوالدتها.

ودعا الله أن يصلحها ويجعلها قرة عين لوالدتها، وأن يتغمّد الشهيد الذي ضحَّى من أجل الوطن بواسع رحمته.

وأضاف اليماحي: تتمتع الطفلة «غلا» ووالدتها بصحة جيدة ولله الحمد، وقد أسعدت المولودة أفراد العائلة بأكملها، حيث نشعر بروح الشهيد بيننا، مؤكداً إن قيادتنا الحكيمة منذ استشهاد ابنه «عبدالله» وهي في تواصل دائم معهم وسؤال مستمر، مقدماً شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة.

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