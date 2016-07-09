اليوم.. نظر دعوى حبس "عكاشة" لامتناعه عن سداد نفقة نجله

تأجيل دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن دفع نفقة نجله لجلسة 3 سبتمبر المقبل

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم السبت، دعوى رضا الكرداوي، طليقة النائب السابق توفيق عكاشة، رقم 270 لسنة 2015، التى تطالب بحبسه لامتناعه عن سداد نفقات نجله يوسف.>وطلبت طليقة عكاشة، من المحكمة إلزامه بتسديد مبلغ متجمد النفقة كاملا، الـ60 ألف جنيه.>كانت محكمة الأسرة مدينة نصر أصدرت حكميين متتاليين بحبس توفيق عكاشة لعدم سداده نفقات نجله يوسف، والمقدرة بـ5 آلاف جنيه شهريا، وأجر المسكن المقدر بألفين جنيه.