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اليوم.. نظر دعوى حبس "عكاشة" لامتناعه عن سداد نفقة نجله

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اليوم.. نظر دعوى حبس "عكاشة" لامتناعه عن سداد نفقة نجله اليوم.. نظر دعوى حبس "عكاشة" لامتناعه عن سداد نفقة نجله
تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم السبت، دعوى رضا الكرداوي، طليقة النائب السابق توفيق عكاشة، رقم 270 لسنة 2015، التى تطالب بحبسه لامتناعه عن سداد نفقات نجله يوسف.
>وطلبت طليقة عكاشة، من المحكمة إلزامه بتسديد مبلغ متجمد النفقة كاملا، الـ60 ألف جنيه.
>كانت محكمة الأسرة مدينة نصر أصدرت حكميين متتاليين بحبس توفيق عكاشة لعدم سداده نفقات نجله يوسف، والمقدرة بـ5 آلاف جنيه شهريا، وأجر المسكن المقدر بألفين جنيه.
>تأجيل دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن دفع نفقة نجله لجلسة 3 سبتمبر المقبل

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