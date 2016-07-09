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مصدر ملاحى : حركة الطيران لم تتأثر مع إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى

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مصدر ملاحى : حركة الطيران لم تتأثر مع إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى مصدر ملاحى : حركة الطيران لم تتأثر مع إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى
أكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن حركة الطيران شهدت انتظاما على معظم الرحلات على مدار اليوم، مشيرا إلى أن حركة الطيران لم تشهد تأثر بسبب عدم تطبيق التوقيت الصيفي والذى كان من المقرر له اليوم .

وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع جميع شركات الطيران، لإخطار المسافرين بأى تعديل وهو ما ساهم فى عدم حدوث تخلف عن مواعيد الطيران المقررة .

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن الاسبوع الماضى عن الغاء العمل بالتوقيت الصيفي والذى كان من المقرر تطبيقه اليوم وذلك بعد رفض مجلس النواب تطبيق التوقيت الصيفي .

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