الجنايات تتسلم مستندات الداخلية فى محاكمة أمين شرطة بتهمة قتل"بائع شاى"

تتسلم محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مستندات من وزارة الداخلية، والتى طلبها دفاع أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، المتهم بقتل بائع شاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

ومن المقرر أن تؤجل المحكمة جلسة اليوم السبت، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهم ودفاع المجنى عليهم، والنيابة العامة من الإطلاع على المستندات الواردة من وزارة الداخلية والإستعداد لسماع مرافعة الدفاع.

>وكانت صرحت المحكمة للمدعى بالحق المدنى بإعلان وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية، وضم دفتر النجدة عن مأموريات المتهم عن أسبوع سابق عن الواقعة وتحديد وسيلة اتصاله بإدارته وكيفية تحركه بسيارة النجدة وإرفاق ما يفيد عما تم بسيارة النجدة، وصحيفة سوابق المتهم والجزاءات الإدارية وبيان عما يفيد ما بسيارة النجدة من تلفيات، وعن واقعة التعدى على المتهم من عدمه.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، قررت إحالة أمين الشرطة للمحاكمة العاجلة، بتهم القتل العمد، والشروع فيه، والإتلاف العمدى للممتلكات.

- تأجيل محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل "بائع شاى" فى الرحاب لجلسة 9 يوليو