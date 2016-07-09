الأمن الداخلى الأمريكى: قاتل شرطيى"دالاس" لا علاقة له بأى تنظيم إرهابى

أعلن وزير الأمن الداخلى الأمريكى، جيه جونسون، أمس الجمعة، إن الهجوم الذى استهدف رجال الشرطة في "دالاس" وأسفر عن مقتل خمسة منهم، نفذه مسلح واحد تصرف على ما يبدو بمفرده، دون أن تكون له أى صلات بتنظيمات إرهابية.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفى في نيويورك، إنه فى الوقت الراهن يبدو أنه كان مسلحا واحدا ليست له أى صلة معروفة بأى منظمة إرهابية دولية أو أنه "استلهم" هجومه منها.

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