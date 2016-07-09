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غرفة عمليات رأس البر: إنقاذ 48 مصطافا وإعادة 471 طفلا تائها بإجازة العيد

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غرفة عمليات رأس البر: إنقاذ 48 مصطافا وإعادة 471 طفلا تائها بإجازة العيد غرفة عمليات رأس البر: إنقاذ 48 مصطافا وإعادة 471 طفلا تائها بإجازة العيد
قال بيان صادر عن غرفة عمليات الوحدة المحلية لرأس البر، إن مصيف رأس البر لم يشهد حالة غرق واحدة خلال إجازة عيد الفطر. حيث تم إنقاذ 84 مصطافا وتسليم 471 طفلا تائها إلى ذويهم عن طريق المراكز المخصصة بالشاطئ لتجميع الأطفال التائهين على طول الشاطئ.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط بالجهود غير العادية التى بذلها رجال الإنقاذ برأس البر ووجه الشكر لإدارة الشاطئ على تفانيهم فى حماية رواد المصيف.

- إنقاذ 46 مواطنا من الغرق وتسليم 76 طفلا تائها لذويهم فى رأس البر
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