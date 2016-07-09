جينيفر لوبيز تدعم ضحايا هجوم اورلاندو بطريقة مميزة

سجلت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez مع لين مانويل ميرندا Lin-Manuel Miranda ، مؤلف ومؤدي أعمال مسرحية "هاميلتون" الغنائية في برودواي، أغنية يعود ريعها للناجين ولعائلات ضحايا الهجوم الدامي على ملهى في أورلاندو.

ونشر الفنانان المتحدران من بورتوريكو مقطعاً مدته 30 ثانية من أغنية "Love make the world go round" الراقصة الاثنين عبر حسابيهما على "تويتر"، حيث تقوم لوبيز بالغناء في حين يؤدي لين مانويل ميرندا مقطعاً من الراب.

وقال ميرندا مؤلف نصوص وكلمات اغنيات وموسيقى مسرحية "هاميلتون" الغنائية التي تحقق نجاحاً كبيراً في برودواي منذ حوالى عام: "لا يمكننا السماح لهم بإضعافنا او التهويل علينا".

وكتبت المغنية العالمية عبر حسابها على تويتر: "لينمانويل وأنا نعمل في الاستديو على امر مميز للغاية".

وأشار لينمانويل ميرندا عبر تويتر ايضاً الى ان ريع مبيعات الاغنية سيخصص لمؤسسة " Hispanic Federation " للامريكيين المتحدرين من اصول اميركية لاتينية التي فتحت بعد ساعات على حادثة اطلاق النار الدامية في اورلاندو في 12 يونيو صندوقاً مخصصاً لضحايا الهجوم وعائلاتهم.