تحسن حالة القبطان المصرى ولاء حافظ بعد خروجه من غرفة العمليات

أعلنت صفحة القبطان المصرى ولاء حافظ، على "فيس بوك"، خروجه من غرفة العمليات وتحسن حالته الصحية، طالبين من المتابعين الدعاء له بالشفاء.

وكتبت الصفحة: "الحمد لله.. كابتن ولاء خرج من العمليات وحالته أحسن دعواتكم ربنا يكمل شفائه على خير".

كان القبطان المصرى، الحاصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية بأطول غطسه تحت الماء بـ51 ساعة، قد تعرض لحادث سير بعد انقلاب سيارته على طريق السويس، ونقله إلى المركز الطبى العالمى.

تعرض القبطان ولاء حافظ صاحب أطول غطسة لحادث سير على طريق السويس الصحراوى

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