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ارتفاع عدد قتلى قصف المعارضة السورية على حلب لـ 25 قتيلا

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ارتفاع عدد قتلى قصف المعارضة السورية على حلب لـ 25 قتيلا ارتفاع عدد قتلى قصف المعارضة السورية على حلب لـ 25 قتيلا
قتل 25 مدنيا وأصيب 120 آخرون، اليوم الجمعة، جراء قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة على مناطق سيطرة قوات النظام فى مدينة حلب بشمال سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "ارتفعت حصيلة القذائف التى اطلقتها الفصائل المقاتلة على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام فى مدينة حلب (شمال) إلى 25 قتيلا مدنيا، بينهم أربعة اطفال".

وكان المرصد أفاد فى وقت سابق عن مقتل 18 مدنيا وإصابة أكثر من 120 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لأن ثمة جرحى إصاباتهم خطيرة.
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مقتل 18 مدنيا وإصابة 120 فى قصف للمعارضة السورية على مناطق النظام بحلب
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