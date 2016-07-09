العراق يتسلم دفعة جديدة من طائرات "صياد الليل" المروحية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تسلم قيادة طيران الجيش دفعة جديدة من الطائرات المروحية الروسية من طراز "mi28" التى يطلق عليها "صياد الليل"، وهى من أحدث الطائرات المقاتلة وتتميز بإمكانيات عالية من ناحية التسليح المتنوع الكثيف والمناورة فضلاً عن تقديم الإسناد النارى للقوات البرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير نوري، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، ان طائرات صياد الليل كلن لها دور مميز خلال مواجهات القوات البرية العراقية لعصابات تنظيم (داعش) الإرهابى وإنزال الهزيمة بالتنظيم فى مختلف قواطع العمليات، مشيرا إلى أن وصول الدفعة الجديدة شرعت الكوادر الفنية فى عملية تجهيزها لادخالها الخدمة بالجيش خلال الأيام المقبلة.

وميدانيا ، قدر قائد عمليات الانبار اللواء إسماعيل المحلاوى عدد قتلى عملية تطهير مناطق "البو ريشة" و"طوي" و"البوطيبان" شمالى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار بحوالى 600 إرهابى من مسلحى داعش.

وقال المحلاوي، فى تصريح صحفى اليوم، إن المناطق الواقعة على الجهة اليمنى لنهر "الفرات" استكملت عملية تحريرها من قبضة داعش، ولم يبتبق سوى "جزيرة الخالدية"، وهى الملاذ المهم والأخير للتنظيم بالمنطقة، مشيرا إلى أن القوات التى شاركت فى العملية العسكرية من الجيش ومكافحة الارهاب وشرطة الأنبار بإسناد طيران القوة الجوية والجيش العراقى والتحالف الدولي.

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