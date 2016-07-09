بالصور.. "داعش" يعمم عملات معدنية خاصة به فى الرقة السورية

عمم تنظيم داعش الإرهابى، عملات معدنية تحمل أسم "الدولة الإسلامية" فى المناطق التى يسيطر عليها فى سوريا، ليتم التبادل التجارى بها.

ونشر التنظيم المتطرف، صورًا على الإنترنت، للعملات المعدنية التى انتشرت فى مدينة الرقة السورية والتى تعتبر المعقل الأساسى للتنظيم.

وأظهرت الصور التى نشرها عناصر التنظيم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، عملة معدنية قدرها 5 دنانير مكتوب "الدولة الإسلامية و "خلافة على منهج النبوة"، وكذلك عملة قدرها دينار واحد.

وكان التنظيم المتشدد قد سك عمليات معدنية خاصة بها فى الشهور الماضية، من الذهب والبرونز والفضة، وكذلك المعدن ليتم التعامل بها فى المناطق الخاضعة تحت سيطرته.



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دينار معدنى



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عملات داعش المعدنية



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عملة معدنية قدرها 5 دنانير



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دينار يحمل اسم الدولة الإسلامية