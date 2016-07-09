برج الجدى حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>خيبات الأمل التى شهدتها فى الأيام القليلة الماضية على الصعيد المهنى وصلت إلى نهايتها، ويمكنك أن تتنفس الصعداء الآن وتتحلى ببعض الأمل والتفاؤل على الصعيد العاطفى:

>الفوز فى جدال يختلف كثيرًا عن الفوز فى الحب، فقد يكون لديك موهبة لإثبات وجهة نظرك والتفوق على شريك حياتك ولكن الحب ليس معركة بين طرفين يجب أن ينتصر أحدهما على الآخر. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>تشعر بالخمول اليوم وهذا المستوى المنخفض للطاقة يؤثر على أنشطتك على مدار اليوم، يتزامن هذا مع بعض الألم فى الظهر الذى قد يتحول إلى مشكلة كبيرة مع تقدم النهار. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>من المحتمل أن تندلع طوال اليوم بعض المشكلات الصغيرة والخلافات ومن المهم أن تغفل القضايا الصغيرة اليوم. وإلا سيتم تدمير راحة البال الخاصة بك. حاول أن تتقاسم مشاكلك مع شخص تثق به.

شبكةعيونالإخبارية

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