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برج الثور حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج الثور حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>اليوم مواتى تماما للمشاريع المتعلقة بالعمل اليوم. كنت دائما صادقا ودؤوب فى عملك وبدا لك أن هذا غير مجزى ولكن الآن تجنى نتائج عملك واجتهادك فهناك عدد من المشاريع الخاصة بك تؤتى ثمارها ناجحة.

على الصعيد العاطفى:


>هذا هو الوقت المناسب للصداقة. أنت بحاجة لإظهار شريك حياتك أنك تعتبر هذه العلاقة أمرا مفروغا منه. علاقتك يمكن أن تصل إلى مستوى مرتفع جديد فقط مع عشاء رومانسى وحميم أو لفتة مدروسة أو هدية.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>تأكد من الحصول على الكثير من التمارين البدنية اليوم. ففى الفترة الماضية بذلت الكثير من المجهود ومارست نشاطا مكثفا مما فرض ضرائب على جسدك وهذا يتطلب قدرة على التحمل البدنى لكنك لم تفكر أنك لا تملكها، حاول أن تأكل باعتدال حيث من المحتمل أن تحدث لك عددا من المشاكل فى المعدة اليوم بسبب الإفراط فى تناول الطعام.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>قليل من الناس يحاولون التأثير عليك ومنحك آمال زائفة كى تدخل فى شراكة معهم ولكن لا يجب أن تعير اهتماما لما يقولون. ولا تصدر إلا الأحكام الخاصة بك وتلتزم بها.
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مصر 365

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