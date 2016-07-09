أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى:


>هذا هو الوقت المناسب لتجعل المحادثات مع الناس ذات تأثير كبير. بإمكان بعض الاتصالات أن تجعلك تصل إلى مكان أفضل أو ترقية فى موقعك الحالي.

على الصعيد العاطفى:


>لم تمنح علاقتك بعض الوقت لتسوية القضايا التفاهة وهو السبب فى أنها تراكمت اليوم وأصبحت كبيرة، أصبحت الأمور معقدة وأنت جاهل من أين تبدأ. فإنه من المستحسن أن تبدأ بالتحدث وجها لوجه. وبحلول نهاية اليوم قد تجد نفسك مرتاحا مع شريك حياتك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها اليوم. ومع ذلك، سوف تكون قادرا على تخطى بعض المشكلات العابرة وستكون بل قادرا على استكمال كافة المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>بعض الكواكب الحاسمة تصطف لتقدم لك فرصة نادرة لحل مشاكلك، فقط هذا يعتمد عليك، هل ستكون قادرا على الاعتراف بالخطأ الذى قمت به فى الماضى، وسوف تكون قادرا على التكفير عن ذلك الخطأ.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى