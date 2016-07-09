برج الدلو حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>هذا هو الوقت المناسب لتجعل المحادثات مع الناس ذات تأثير كبير. بإمكان بعض الاتصالات أن تجعلك تصل إلى مكان أفضل أو ترقية فى موقعك الحالي.>لم تمنح علاقتك بعض الوقت لتسوية القضايا التفاهة وهو السبب فى أنها تراكمت اليوم وأصبحت كبيرة، أصبحت الأمور معقدة وأنت جاهل من أين تبدأ. فإنه من المستحسن أن تبدأ بالتحدث وجها لوجه. وبحلول نهاية اليوم قد تجد نفسك مرتاحا مع شريك حياتك.>صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها اليوم. ومع ذلك، سوف تكون قادرا على تخطى بعض المشكلات العابرة وستكون بل قادرا على استكمال كافة المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.>بعض الكواكب الحاسمة تصطف لتقدم لك فرصة نادرة لحل مشاكلك، فقط هذا يعتمد عليك، هل ستكون قادرا على الاعتراف بالخطأ الذى قمت به فى الماضى، وسوف تكون قادرا على التكفير عن ذلك الخطأ.