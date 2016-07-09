أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى:


>قد تضطر إلى القيام بأدوار مختلفة اليوم. لذلك لا تتردد فى الاتصال بعدد من الأصدقاء وطلب مساعدتهم، ولو حتى بشكل معنوى فيمنك أن يشكل ذلك دعما قويا لك يقودك إلى النجاح.

على الصعيد العاطفى:


>تريد اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن علاقتك العاطفية ومع ذلك كنت تشعر بالحذر ولا تريد إغضاب شريكك. ونتيجة لهذه التأثيرات المتعارضة تشعر بالارتباك ولكنك سوف تتعلم درسا عن شريك حياتك أو العلاقة الخاصة بك والتى سوف تساعدك على التخطيط للمستقبل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>تستغرق وقتا طويلا لاكتشاف أسلوب الحياة الذى يناسبك بدرجة أفضل ويمنحك أقصى قدر من الطاقة؛ فى الفترة الماضية استهلك صحتك السفر فترة طويلة واستهلاك أصناف مختلفة من الطعام فى أماكن مختلفة. ㅤ ㅤ

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>هناك عدد قليل من المفاجآت فى انتظارك اليوم ولكن لا داعى للقلق. ستكون كلها لطيفة بعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم. وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أنك أهدرتها ستكون ناجحة فى نهاية المطاف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى