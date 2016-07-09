برج الجوزاء حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>قد تضطر إلى القيام بأدوار مختلفة اليوم. لذلك لا تتردد فى الاتصال بعدد من الأصدقاء وطلب مساعدتهم، ولو حتى بشكل معنوى فيمنك أن يشكل ذلك دعما قويا لك يقودك إلى النجاح.>تريد اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن علاقتك العاطفية ومع ذلك كنت تشعر بالحذر ولا تريد إغضاب شريكك. ونتيجة لهذه التأثيرات المتعارضة تشعر بالارتباك ولكنك سوف تتعلم درسا عن شريك حياتك أو العلاقة الخاصة بك والتى سوف تساعدك على التخطيط للمستقبل.>تستغرق وقتا طويلا لاكتشاف أسلوب الحياة الذى يناسبك بدرجة أفضل ويمنحك أقصى قدر من الطاقة؛ فى الفترة الماضية استهلك صحتك السفر فترة طويلة واستهلاك أصناف مختلفة من الطعام فى أماكن مختلفة. ㅤ ㅤ>هناك عدد قليل من المفاجآت فى انتظارك اليوم ولكن لا داعى للقلق. ستكون كلها لطيفة بعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم. وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أنك أهدرتها ستكون ناجحة فى نهاية المطاف