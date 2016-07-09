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برج السرطان حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى:


>يشار إلى تغييرات بقوة فى الجبهة المهنية. إذا كنت تفكر منذ فترة فى تغيير عملك، فمن المرجح أن تتخذ الخطوة النهائية اليوم. حتى أنك قد تذهب أبعد من ذلك لبدء التدريب للعمل الذى كنت تحلم به لفترة طويلة للقيام به.

على الصعيد العاطفى:


>الحب يغير حياتك الراكدة فى هذه المرحلة من الزمن. لذلك يجب أن تقضى بعض الوقت مع الناس وتصبح اجتماعى أكثر، وسوف يظهر لك أن هناك الكثير مما يجب عمله فى الحياة لتجد شريك حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>عليك اتخاذ مزيد من الحذر من أجل تحرص على ألا يزيد وزنك سوف تجد أنه حتى لو كنت قد سيطرت على النظام الغذائى الخاص بك، فإنك تشعر بأنك ثقيل ومنتفخ، وهناك نوع من الخمول سيطر عليك ويترك لك الشعور بالتعب وهو ما يسببه عقلك وليس جسدك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يمكن أن نتوقع قدرا كبيرا من الدعم من المحيطين بك، أنت الآن ممتلئ بالحيوية والتفاؤل وهو ما يجعلك على استعداد للبدء فى مشاريع جديدة. ولكنك لم تفقد قدرتك على الحكم على مشروع جيد.

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مصر 365

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