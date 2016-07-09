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برج الحوت حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

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برج الحوت حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج الحوت حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى:


>اليوم الأمور تسير بسلاسة فى مكان العمل. وأفضل طريقة لإنجاز أى مشاريع صعبة كنت أجلتها لبعض الوقت هى أن تبدأ فى العمل عليها اليوم. من المحتمل أن تحصل على الكثير من الأعمال أكثر مما هو متوقع، لكنك ممتلئ بالطاقة بما يكفى لإنجازها.

على الصعيد العاطفى:


>هذا هو الوقت المناسب لتوحيد جهودك لإنقاذ تلك العلاقة التى كنت بدأت فى تجاهلها أنت بحاجة إلى أن تدرك أن العلاقات الاجتماعية الأخرى لا تقل أهمية عن علاقة الحب.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>هناك فرصة فى التقاط بعض العدوى الجلدية من أحد بنود الاستعمال الشائع.كمواد التجميل والأدوات الصحية الأخرى التى يجب أن تكون قاصرة على استخدامك الشخصى فحسب، وحاول ان تحافظ على مستوى عال من النظافة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>حاول ألا تفقد أعصابك مهما كانت الاستفزازات حولك قوية فخسائرك اليوم ستكون كبيرة للغاية إذا لم تتحكم فى أعصابك.
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مصر 365

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