برج العذراء حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>إذا قررت أن تنهى شراكة فى العمل ننصحك بأن تفعل ذلك بطريقة متواضعة وواقعية. فى محاولة لوضع حد للحرب الباردة بينك وبين الشريك حاول التواصل بشكل فعال وعلى نحو سلسل.>علاقتك العاطفية متأزمة من فترة ومحاولاتك المستميتة لإنقاذها لا تزيد الأمور إلا سوءًا يجب أن تقف ببرود وهدوء وتأخذ موقفًا حياديا للغاية ولا تبادر بأى شيء.>اعتبارات الجمال تتصدر اهتماماتك الآن ويمكنك أن تجرب بعض العلاجات التجميلية تتراوح بين البسيطة كالتدليك من أجل مكافحة الشيخوخة وصولاً لجراحات التجميل الكبيرة ويمكن أيضًا أن تجرى تغييرات كبيرة فى نمط حياتك من أجل الجمال.>الصدق هو شعارك اليوم. اليوم غير مثالى للتركيز على تفاصيل عملك أو على المهام الدقيقة التى كنت قد تجنبتها فى الآونة الأخيرة. تستطيع مقاومة هذه المهام الروتينية المملة، ولكن إذا كنت تنوى الانتهاء منها مرة واحدة ستنجزها بسرعة جدًا.