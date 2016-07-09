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برج الميزان حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

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برج الميزان حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>شخص ما فى مكان عملك يحاول مجاملتك وأنت تشعر بالاستياء على الرغم من أن هذا الأمر لا بأس به، أنت تراه بشبهة تملك ولكن الحقيقة قد تكون أنه يحاول التقرب إليك لإدراكه قيمتك.

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من أنك تشعر بالرضا عن علاقتك العاطفية الحالية إلا إنك تحتاج إلى التعامل بحذر أكثر خاصة إذا كنت تفكر فى الانتقال بعلاقتك إلى مستوى جديد متقدم.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>تحتاج إلى هيكلة العادات الصحية الخاصة بك إلا فإن النتيجة ستكون اعتلال الصحة والتى سوف يكون من الصعب عليك إدارتها بسهولة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>التأمل الذاتى هو مفتاح اليوم. قد تشعر بالكثير من الاضطرابات والارتباك الذى تعجز عن التعبير عنه ويسبب لك القلق إلى أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الشعور هو أن تتأمل.
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مصر 365

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