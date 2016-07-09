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برج العقرب حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

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برج العقرب حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى:


>تتمتع بقدرة مميزة على جذب الناس إليك وإقناعهم بسهولة برأيك. استفد من هذه المميزات فى شخصيتك من أجل تحقيق مكاسب فى العمل فأنت بحاجة ماسة إليها.

على الصعيد العاطفى:


>لا تشعر بالقلق حين تتاح الفرصة للحديث مع الشخص الذى تكن له اعجابا سريا وتخشى من رد فعله سوف تكون قادرا على إقناعه بسهولة بشخصيتك مع سحرك ومحادثاتك التى تشبه حبات السكر المغلفة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>أنت فى حاجة ماسة للذهاب لإجراء فحص كامل عند أخصائى أعصاب فالتوتر الذى تعانيه بدأ يؤثر بشكل جدى وخطير على حالتك الصحية والأدوية التى تتناولها ليست فعالة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>تحتاج للكثير من التركيز فى هذه المرحلة لإصلاح ما أفسدته فى الماضى وما ارتكبته من أخطاء قديمة حاول أن تتحلى بروح رياضية وتتخلى عن عندك ومكابرتك.

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مصر 365

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