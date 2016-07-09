برج الأسد حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>اليوم مثالى للتخطيط المالى للمستقبل، النقود مهمة وانت تجاهلت ادخارها لبعض الوقت ولكنك الآن يجب أن تبدأ فورًا مع قائمة كاملة من المدخرات الخاصة بك والأصول اليوم. على الصعيد العاطفى:

>أنت تميل إلى تجاهل حياة الحب وشريك حياتك فيما تكرس المزيد والمزيد من الوقت لعملك وحياتك المهنية. وقد فهم شريك حياتك هذا تماما، ولكن الآن بدت عليه علامات نفاد الصبر. ومن الأهمية بمكان أن تولى اهتماما تجاه الحياة الشخصية الخاصة بك قبل أن تتطور إلى أزمة متكاملة. برج الأسد على الصعيد الصحى:

>الحمى والقشعريرة قد تؤثر عليك اليوم. فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الخروج فأنت أكثر عرضة لالتقاط فيروس غريب يسبب لك مشكلة صحية بسيطة، لكنها قد تستمر لعدة أيام، ومن المرجح أن يجعلك هذا سريع الانفعال. يمكنك أيضا محاولة بعض التغييرات الجذرية فى النظام الغذائى الخاص بك. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>قد تحصل على فرصة فى مكان العمل لزيارة الأماكن التى كنت تحلم بزيارتها طوال الوقت، حاول أن تسمح لنفسك بأن تستمتع بالوقت بحرية لفترة من الوقت.

شبكةعيونالإخبارية

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